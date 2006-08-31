У Білорусі затримано 10 журналістів

У білоруському місті Бобруйськ затримано 10 журналістів.

Як передає радіо «Свобода», чий кореспондент також затриманий, журналісти перебували на центральній площі, де депутат міськради, вчитель Алесь ЧІГІР прикував себе ланцюгами до стовпа, протестуючи проти звільнення зі школи.

А.ЧІГІР вважає, що приводом для звільнення стала його громадська діяльність - під час президентських виборів він очолював регіональний штаб лідера опозиції Олександра МІЛІНКЕВИЧА.

Депутат і журналісти були затримані через декілька хвилин після початку акції.