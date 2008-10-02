Вчителька з Оренбурга не перенесла загибелі школярок і наклала на себе руки

09:24, 02 жовтня 2008
Світ
2709 0

Бородіній було 43 роки

Вчителька зі школи в Оренбурзькій області, де напередодні завалилася стіна і три сходові прольоти, звела рахунки з життям.

Як розповіла директор цього учбового закладу Лариса Цеповод, 43-річна викладачка Марина Бородіна повісилася. Тіло вчительки сьогодні вранці виявив її чоловік в гаражі. Жінка була класним керівником учениць, які загинули під завалами.

"Вона пропрацювала в школі 15 років, події (загибель школярок) дуже сильно на неї вплинули. Вона була завучем в нашій школі і керувала класом, дівчатка з якого загинули", - розповіла директор.

Нагадаємо, що вчора в триповерховій будівлі школи, розташованій у селищі Беляєвка Оренбурзької області, при ремонтних роботах впала фасадна стіна, що привело до руйнування трьох сходових прольотів на другому і третьому поверхах. Це сталося в розпал учбового дня.

Вчителі почали евакуацію дітей, коли помітили тріщину в стіні, але, як виявилось, залишити будівлю встигли не всі. Школярів, що запізнилися, накрив другий етап обвалення. Загинули п`ять учениць 11-го класу, три старшокласники одержали поранення, також постраждав один з будівельників. З-під завалів рятувальники витягнули ще 11 осіб.

Один з учнів нещасливої школи, одинадцятикласник Максим Костенко розповів, що його клас якраз повернувся після перерви на урок, коли будівля почала рушитися: "Відкрили двері в клас... І почали падати стеля, потім стіни, підлога... Це було жахливо".

У паніці учні ховалися в туалеті, в спортзалі, бігли до аварійних виходів. А ті були закриті дуже. Старшокласникам довелося вибивати їх, щоб вибратися. "Першоклашок ще через розбиті вікна витягували, - розповідає одна з мешканок Беляєвки. - У мене в школі вчиться дочка. Я мало голову не втратила від страху за неї. Її теж хлопці врятували. Я її у дворі знайшла - вона була вся брудна і в сльозах".

Площа обвалення склала 250 кв. метрів. Представник адміністрації району заявив, що школа буде демонтована. "Ця школа - єдина середня школа в райцентрі. Де проводитимуться подальші заняття, вирішується питання на рівні міністерства освіти області", - розповів чиновник.

За фактом події порушено кримінальну справу за ст. 216 КК РФ ("Порушення правил безпеки при проведенні будівельних робіт").

Утро.ру

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter