Вчителька з Оренбурга не перенесла загибелі школярок і наклала на себе руки

Вчителька зі школи в Оренбурзькій області, де напередодні завалилася стіна і три сходові прольоти, звела рахунки з життям.

Як розповіла директор цього учбового закладу Лариса Цеповод, 43-річна викладачка Марина Бородіна повісилася. Тіло вчительки сьогодні вранці виявив її чоловік в гаражі. Жінка була класним керівником учениць, які загинули під завалами.

"Вона пропрацювала в школі 15 років, події (загибель школярок) дуже сильно на неї вплинули. Вона була завучем в нашій школі і керувала класом, дівчатка з якого загинули", - розповіла директор.

Нагадаємо, що вчора в триповерховій будівлі школи, розташованій у селищі Беляєвка Оренбурзької області, при ремонтних роботах впала фасадна стіна, що привело до руйнування трьох сходових прольотів на другому і третьому поверхах. Це сталося в розпал учбового дня.

Вчителі почали евакуацію дітей, коли помітили тріщину в стіні, але, як виявилось, залишити будівлю встигли не всі. Школярів, що запізнилися, накрив другий етап обвалення. Загинули п`ять учениць 11-го класу, три старшокласники одержали поранення, також постраждав один з будівельників. З-під завалів рятувальники витягнули ще 11 осіб.

Один з учнів нещасливої школи, одинадцятикласник Максим Костенко розповів, що його клас якраз повернувся після перерви на урок, коли будівля почала рушитися: "Відкрили двері в клас... І почали падати стеля, потім стіни, підлога... Це було жахливо".

У паніці учні ховалися в туалеті, в спортзалі, бігли до аварійних виходів. А ті були закриті дуже. Старшокласникам довелося вибивати їх, щоб вибратися. "Першоклашок ще через розбиті вікна витягували, - розповідає одна з мешканок Беляєвки. - У мене в школі вчиться дочка. Я мало голову не втратила від страху за неї. Її теж хлопці врятували. Я її у дворі знайшла - вона була вся брудна і в сльозах".

Площа обвалення склала 250 кв. метрів. Представник адміністрації району заявив, що школа буде демонтована. "Ця школа - єдина середня школа в райцентрі. Де проводитимуться подальші заняття, вирішується питання на рівні міністерства освіти області", - розповів чиновник.

За фактом події порушено кримінальну справу за ст. 216 КК РФ ("Порушення правил безпеки при проведенні будівельних робіт").

Утро.ру