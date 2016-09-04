У Стамбулі через вибух у нічному клубі поранено 4 людини

Як повідомляє турецьке видання Hurriet, двоє невідомих в масках кинули гранату в розважальний заклад у Парковому провулку в мікрорайоні Чаглаян району Кягитхане на півночі Стамбула.

Після цього нападники втекли на мотоциклі.

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В результаті було поранено 4 чоловіків, що знаходилися біля входу. Постраждалих в результаті інциденту госпіталізовано.

Повідомляється, що вибухом вибило вікна в довколишніх будинках.

Поліція шукає злочинців.