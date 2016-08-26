У Стамбулі відкрили третій міст через Босфор (фотогалерея, відео)

Про це повідомляє Reuters.

Новий міст, названий в честь дев'ятого правителя Османської імперії XVI століття султана Селіма Явуза, має довжину основного прольоту 1,4 км і ширину 59 м, висота опор становить 322 м. При цьому, загальна протяжність мосту - 2164 метра. На полотні мосту виділено вісім автомобільних смуг, а також дві високошвидкісні залізничні лінії.

Також в комплексі з новим мостом була відкрита автострада Північного узбережжя Стамбула. Загальна вартість проекту склала $3 млрд.

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На церемонії відкриття нових транспортних ліній були присутні політичні лідери Туреччини і закордонні гості, серед яких - прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов, король Бахрейну Хамад ібн Іса аль-Халіфа, президент Македонії Георге Іванова, голова президії Боснії і Герцеговини Бакір Ізетбегович.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час відкриття зазначив, що Туреччина втретє з'єднала Європу з Азією.

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"Були ті, хто не вірив, що цей міст буде збудований, хто знущався над нами. Але ми не зійшли з цього шляху, і ми це зробили. Ви – народ, який 15 липня (під час спроби перевороту – ред.) вистояв проти винищувачів F-16, і гідний таких шедеврів. Цим мостом ми втретє з'єднуємо континенти", - сказав Ердоган.

Він додав, що на даний час ведеться підготовка до будівництва мосту через протоку Дарданелли. "Другій протоці теж потрібно таке намисто, і підготовка до будівництва мосту через Чанаккале вже ведеться", - сказав турецький президент.