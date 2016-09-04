Влада Сінгапура повідомила про 27 нових випадків зараження вірусом Зіка
Влада Сінгапура повідомила про 27 нових випадків зараження вірусом Зіка.Таким чином, кількість заражених зросла до 242 осіб.
25 із нових носіїв вірусу були заражені в районі первинного осередку, передає Reuters. Водночас є підозри, що нові випадки зараження мали місце в нових районах Сінгапура.
Читайте такожНа Пуерто-Ріко введено режим надзвичайної ситуації через епідемію вірусу Зіка«Є потенційно нова область (зараження), пов'язана з одним із раніше відомих випадків та одним новим випадком», - цитує українська редакція "Німецької хвилі" спільну заяву сінгапурських Міністерства охорони здоров'я та національного відомства з питань довкілля.
Як відомо, вірус Зіка викликає мікроцефалію у новонароджених у випадку, якщо жінка під час вагітності заразилася вірусом. Мікроцефалія призводить до значних вад розвитку мозку.
Вірус передається через укуси комарів Aedes. Симптомами є помірний жар, висипи на шкірі та кон'юктивіт. Зазвичай вони зберігаються від двох до семи днів, але у багатьох пацієнтів симптоми відсутні взагалі.
Перші випадки масової хвилі захворювань на цей вірус були зафіксовані минулої осені у Бразилії, де нині кількість заражених сягнула понад 1800 осіб. Відомі випадки зараження у США та Європі.
Вперше цей вірус виявили в Уганді в 1947 році.