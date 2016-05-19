ВООЗ: вірус Зіка влітку може поширитися на Європу
01:34, 19 травня 2016Світ
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Вірус Зіка цього літа може поширитися на Європу, хоча ймовірність серйозного спалаху захворювання невисока.
REUTERS
Про це заявила Всесвітня організація охорони здоров'я, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
За даними ВООЗ, найбільш схильні до поширення вірусу узбережжя Чорного моря в Росії й Грузії, а також острів Мадейра.
Країни, де рівень небезпеки спалаху оцінюється як помірний - Франція, Іспанія, Італія й Греція. У Великій Британії ризик поширення вірусу малий.
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ВООЗ закликає владу країн знищити місця розмноження москітів та інформувати населення, особливо вагітних жінок - про негативні наслідки захворювання.
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