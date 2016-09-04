На місцевих виборах у Німеччині партія Меркель програла антиімігрантській партії - екзит-поли

В землі Мекленбург-Передня Померанія на північному сході Німеччини, де в неділю проходять місцеві вибори, опитування виборців на виході з дільниць показують, що антиіммігрантська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдГ) випередила партію Ангели Меркель ХДС, відсунувши її на третє місце, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Створена три роки тому АдН отримала 21% голосів, опинившись на другому місці після найбільшої в місцевій громаді ліво-центристської Соціал-демократичної партії (СДПН), яка отримала 30,5% голосів.

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Християнсько-демократичному союзу Меркель дісталося 19% голосів.

Оглядачі оцінюють ці вибори в місцеві законодавчі збори як вирішальну перевірку перед проведенням у 2017 році загальних виборів.

Раніше всі провідні політичні партії Німеччини заявляли про те, що не будуть формувати коаліцію з партією АдН.

Однак серйозна електоральна підтримка, яку отримала АдН в Мекленбурзі-Передній Померанії, може змінити картину і послабити позиції нинішнього канцлера, яка опинилася під вогнем критики за свою політику відкритих дверей стосовно мільйонів біженців.

Партія АдН, яка відпочатку виступала проти єдиної Європи, привернула до себе електорат, розчарований тим, як влада Німеччини справляється з міграційною кризою.