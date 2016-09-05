На виборах на півночі Німеччини антиіммігрантська партія обійшла ХДС Меркель

Християнсько-демократичний союз канцлера Німеччини Ангели Меркель опинився на третьому місці за підсумками виборів до парламенту федеральної землі Мекленбург – Передня Померанія, отримавши 19% голосів. Попередні результати голосування були опубліковані вночі 5 вересня, на сайті ландтагу, передає Deutsche Welle.

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Правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" набирає 20,8% голосів. Як пише видання, вона зможе сформувати другу за величиною фракцію після Соціал-демократичної партії Німеччини, яка правила до теперішнього часу, обігнавши таким чином Меркель ХДС. У СДПН, до якої належить прем'єр-міністр землі Ервін Зеллерінг - 30,6% голосів.

За підсумками виборів земельний парламент Мекленбурга - Передньої Померанії проходять чотири партії: ХДС, СДПН, АдГ і Ліва партія (з результатом 13,2%). "Зелені" отримали підтримку 4,8% виборців. Ліберали з Вільної демократичної партії (Вдп) отримали 3% голосів, так само як і праворадикальна Націонал-демократична партія Німеччини (НДПН). Для ультраправих вибори 4 вересня були можливістю захистити свій останній бастіон на земельному рівні. У місцевому парламенті НДПН була представлена з 2006 року, проте цього разу вона не подолала 5-відсотковий бар'єр і не потрапила в ландтаг.

Повідомляється, що з 2011 року при владі в Мекленбурзі - Передній Померанії перебувала коаліція соціал-демократів і християнських демократів. Зараз СДПН отримує із 71 місця у ландтазі 26, ХДС - 16, Ліва партія - 11 місць. Такого результату партіям достатньо, щоб зберегти наявну коаліцію.

"Альтернатива для Німеччини", яка може розраховувати на 18 місць у земельному парламенті, змінити розклад сил не зможе, оскільки соціал-демократи і християнські демократи раніше заявляли, що не мають наміру вступати в альянс з правими популістами. Потенційно можлива також коаліція соціал-демократів і Лівої партії.