Кокойти звинуватив спецслужби Грузії в організації теракту в Цхінвалі

Президент Південної Осетії Едуард Кокойти звинуватив МГБ Грузії в організації теракту в Цхінвалі.

Він також підтвердив загибель шістьох людей від вибуху на території штабу російських миротворців, повідомляє ІТАР-ТАСС.

"Автомобіль був начинений вибухівкою. Це цілеспрямований теракт, підготовлений МГБ Грузії. Цей той самий почерк, нам він добре відомий", - сказав Кокойти.

"Загинули як військові, так і мирні жителі, що перебували в автомобілі, який вони придбали на грузинській території і доставили до штабу миротворців для перевірки, - сказав Кокойти. - Загинули, зокрема, люди, які придбали автомобіль на грузинській стороні і перегнали його в Цхінвал".

За даними Держкомітету з питань інформації та преси Південної Осетії, які наводить РосБізнесКонсалтинг, автомобіль "раніше був вилучений у селі Дісеві (населеному переважно грузинами) за порушення правил проїзду та перевезення зброї".

У Цхінвалі сьогодні о 16:45 За московським часом в розташуванні штабу миротворців спрацював вибуховий пристрій. "За попередньою інформацією, була підірвана машина УАЗ, безпосередньо припаркована до будівлі, де розташоване керівництво миротворців", - повідомив голова комітету інформації і преси Південної Осетії Ірина Гаглоєва. Шестеро людей загинули одразу, четверо були поранені, один з них пізніше помер у лікарні.