У Афганістан вперше в історії прибув потяг з Китаю
20:14, 07 вересня 2016Світ
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В афганське місто Хайратон вперше в історії прибув потяг з Китаю. Він йшов 12 днів з китайського міста Няньтун, що на сході країни.
Товарний склад, який віз в основному обладнання, проїхав через території Казахстану та Узбекистану, передає Бі-бі-сі.
На шляху у нього були столиця Таджикистану Душанбе, а також узбецькі міста Самарканд і Бухара.
Назад в Китай поїзд відвезе різні афганські товари, наприклад, сушені фрукти, шафран і мармур.
В Афганістані потяг зустрічали тепло, на вокзалі зібралися мешканці міста.
Китай активно інвестує в розвиток торговельних маршрутів в Центральній Азії. Для Афганістану цей залізничний маршрут також важливий, оскільки є альтернативою для портів Пакистану.
Китайські ЗМІ повідомляють, що щомісяця по цьому маршруту будуть ходити два потяги.
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