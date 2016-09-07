У Афганістан вперше в історії прибув потяг з Китаю

Товарний склад, який віз в основному обладнання, проїхав через території Казахстану та Узбекистану, передає Бі-бі-сі.

На шляху у нього були столиця Таджикистану Душанбе, а також узбецькі міста Самарканд і Бухара.

Назад в Китай поїзд відвезе різні афганські товари, наприклад, сушені фрукти, шафран і мармур.

В Афганістані потяг зустрічали тепло, на вокзалі зібралися мешканці міста.

Китай активно інвестує в розвиток торговельних маршрутів в Центральній Азії. Для Афганістану цей залізничний маршрут також важливий, оскільки є альтернативою для портів Пакистану.

Китайські ЗМІ повідомляють, що щомісяця по цьому маршруту будуть ходити два потяги.