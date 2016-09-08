У Чечні засудили до 3 років ув’язнення незалежного журналіста – правозахисники

Про це повідомила 7 вересня міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch, пише Радіо Свобода.

23-річний Герієв співпрацював з інтернет-виданням «Кавказький вузол», систематично публікував матеріали про порушення прав людини у Чечні. Головний редактор «Кавказького вузла» Григорій Шведов заявив правозахисникам, що справа Герієва сфабрикована.

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Програмний директор Human Rights Watch з Росії Тетяна Локшина також вважає, що влада мстить журналісту за його професійну діяльність.

Правозахисники заявили, що напередодні прямих виборів голови Чечні, які заплановані на 18 вересня, керівник республіки «Рамзан Кадиров проводить курс на викорінення будь-яких проявів інакомислення і формування режиму особистої тиранії».

Герієва затримали у Чечні 16 квітня, коли він їхав з Курчалоя у Грозний. За його словами, троє озброєних чоловіків зняли його з маршрутного таксі, вдарили голові і затягли у свою машину. Потім відвезли у ліс, де били, катували, погрожували, стверджуючи, що він хотів виїхати, щоб приєднатися до угруповання «Ісламська держава». Потім, відібравши всі особисті речі, журналіста відвезли на цвинтар на околиці Курчалоя. За версією слідства, саме там його затримали з марихуаною у рюкзаку, після чого він зізнався у зберіганні наркотиків.