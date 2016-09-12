У Хорватії позачергові парламентські вибори завершилися без чіткого переможця – екзит-поли

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зокрема, за даними опитування незалежного агентства Ipsos Puls, які передало державне телебачення, лівоцентристська Народна коаліція, що об’єднує чотири партії на чолі з Соціал-демократичною партією, здобуває 58 місць зі 151, а раніше владний правий Хорватський демократичний союз – 57 місць. Ще 11 місць, за цими даними, матиме центристська партія «Мост» («Міст»), що головним чином і вирішить, яка з провідних сил зможе створити коаліцію з її участю.

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Такий результат виборів, якщо він підтвердиться, може означати подальший період політичної непевності в державі, що є найновішим членом Європейського союзу.

Позачергові вибори в Хорватії призначили після того, як у червні через суперечки між учасниками розпалася урядова коаліція під проводом Хорватського демократичного союзу, що пробула при владі менш ніж півроку.