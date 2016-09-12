У Хорватії позачергові парламентські вибори завершилися без чіткого переможця – екзит-поли
У Хорватії, де відбулися другі менш ніж за рік парламентські вибори, перші результати екзит-полів дають знати, що чіткого переможця не видно.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Зокрема, за даними опитування незалежного агентства Ipsos Puls, які передало державне телебачення, лівоцентристська Народна коаліція, що об’єднує чотири партії на чолі з Соціал-демократичною партією, здобуває 58 місць зі 151, а раніше владний правий Хорватський демократичний союз – 57 місць. Ще 11 місць, за цими даними, матиме центристська партія «Мост» («Міст»), що головним чином і вирішить, яка з провідних сил зможе створити коаліцію з її участю.
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Такий результат виборів, якщо він підтвердиться, може означати подальший період політичної непевності в державі, що є найновішим членом Європейського союзу.
Позачергові вибори в Хорватії призначили після того, як у червні через суперечки між учасниками розпалася урядова коаліція під проводом Хорватського демократичного союзу, що пробула при владі менш ніж півроку.