У Клінтон діагностували пневмонію

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на заяву лікаря Лізи Бердак.

"У екс-держсекретаря Клінтон був кашель, пов'язаний з алергією. В п'ятницю при плановому обстеженні, проведеному в зв'язку з тим, що кашель був вже давно, у неї діагностували пневмонію. Їй виписали антибіотики, рекомендували відпочивати і скоригувати графік", - повідомила лікар.

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Ліза Бердак зазначила, що на ранковому заході Хілларі Клінтон "перегрілася і була зневоднена".

Бердак підкреслила, що процес відновлення Клінтон йде добре.

Як повідомляв УНІАН, кандидат у президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон відчула себе погано на церемонії, присвяченій 15-й річниці нападу на США 11 вересня 2001 року.