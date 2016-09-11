Клінтон стало погано під час церемонії пам'яті жертв терактів 11 вересня (відео)

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон відчула себе погано на церемонії, присвяченій 15-й річниці нападу на США 11 вересня 2001 року.

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Однак, як повідомив представник її передвиборної кампанії, зараз Клінтон вже краще, передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Під час церемонії вона відчула, що перегрілася, і поїхала до дочки, в її квартиру", - заявив представник Хілларі Клінтон, зазначивши, що, хоч кандидат у президенти і була вимушена перервати свою участь, все ж провела на церемонії півтори години.

На кадрах, опублікованих в "Твіттері", можна побачити, що Клінтон не може твердо стояти на ногах і помічники буквально під руки заносять її в мікроавтобус.

Раніше кандидат від республіканців Дональд Трамп висловлював сумніви щодо стану здоров'я свого опонента на виборах.

Лікарі Хілларі Клінтон стверджують, що вона повністю відновилася після операції з видалення тромбу, проведеної у 2012 році.

Особистий лікар Клінтон Ліса Бардак заявила в серпні, що стан здоров'я її підопічної відмінний і що в цьому сенсі вона повністю готова виконувати обов'язки президента США.

Представники передвиборного штабу Клінтон звинуватили Трампа в поширенні чуток про стан здоров'я 68-річної Клінтон. Самому Дональду Трампу 70 років.