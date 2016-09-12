Свято жертвопринесення: у всьому світі мусульмани відзначають Курбан-байрам

Від свята розговіння, або Ураза-байрам, Курбан-байрам відокремлюють 70 днів. Він припадає на 10-й день місяця вчинення хаджу.

Коран говорить, що одного разу перед пророком Ібрагімом (у Біблії - Авраам) з'явився ангел і передав веління Всевишнього: принести в жертву свого сина. Пророк зі смиренням підкорився, однак в останній момент ніж не зміг різати - так наказав Аллах. Замість сина в жертву був принесений баран. Згідно ісламської традиції, місцем подій вважається долина Міна неподалік від Мекки.

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У Курбан-байрам віруючі приносять в жертву барана, корову або інший домашню худобу. При цьому частина м'яса роздається бідним. Крім того, свято відзначає закінчення хаджу - щорічного паломництва в священну для мусульман Мекку.

Як повідомляв УНІАН, очікується, що в цьому році в хаджі в Мецці візьмуть участь близько 1,5 млн осіб.

В минулому році виникла під час хаджу тисняві в долині Міна загинули більше 2 тисяч осіб. Серед них було багато громадян Ірану. Тегеран звинуватив владу Саудівської Аравії в поганій організації хаджу. В цьому році іранська влада заборонила своїм громадянам вирушати на хадж до Мекки.