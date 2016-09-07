Духовні лідери Саудівської Аравії та Ірану обмінялися гнівними заявами перед хаджем

У момент, коли тисячі паломників почали прибувати у Мекку, аравійський верховний муфтій Абдель Азіз аль-Шейх заявив, що іранці взагалі не є мусульманами, що вони – “нащадки зороастрійців”, а тому ворожі до мусульман, “особливо до сунітів”, передає Euronews.

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Напередодні іранський релігійний лідер аятола Хаменеї закликав переглянути систему управління ісламськими святинями в Медині і Мецці. Хаменеї також згадав трагічний інцидент під час минулорічного хаджу, коли через тисняву в долині Міна загинули сотні іранських паломників. Аятолла поклав провину за те, що трапилося, на владу Саудівської Аравії, які, на думку іранського духовного лідера, не здатна належним чином організувати хадж.

На початку цього року шиїтський Іран і сунітська Саудівська Аравія розірвали дипломатичні відносини.