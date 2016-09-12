Срібна призерка Паралімпіади-2016 передумала робити евтаназію

Про намір Вервурт зробити евтаназію після Паралімпіади в Ріо-де-Жанейро бельгійські ЗМІ повідомили в серпні, проте на прес-конференції після своєї перемоги вона це спростувала, повідомляє BBC Sport.

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"Я намагаюся насолоджуватися кожним гарним моментом. Коли прийде час, коли поганих днів буде більше, ніж хороших – всі папери для евтаназії вже готові. Але поки цей час не настав. Здорово, що я виграла срібну медаль, але прощатися зі спортом сумно. Спорт — це моє життя", — сказала Вервурт.

Спортсменка, яка виграла на Паралімпіаді-2012 у Лондоні "золото" на дистанції 100 м і "срібло" на дистанції 200 м, страждає прогресуючим захворюванням м'язів, що викликає біль, судоми і параліч ніг. Документи на евтаназію вона підписала в 2008 році.

Евтаназія легалізована в Бельгії з 2002 року. У 2014 році в Бельгії була узаконена евтаназія дітей.