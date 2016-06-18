Парламент Канади узаконив евтаназію

При цьому критики нового закону називають його занадто суворим, передає російська служба BBC.

Парламентарії відхилили поправку, що дозволяє евтаназію канадцям, чиї захворювання не є смертельними. Так, до евтаназії не зможуть вдатися люди з дегенеративними захворюваннями - наприклад, множинним склерозом.

Скористатися правом на евтаназію в країні зможуть тільки її громадяни. Таким чином депутати парламенту хотіли обмежити так званий "смертельний туризм", коли громадяни інших країн, де евтаназія під забороною, могли б отримати такого роду послуги на території Канади.

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Згідно з документом, добровільно піти з життя за допомогою докторів зможуть тільки психічно здорові люди старше 18 років, які страждають від невиліковних хвороб або отримали такі каліцтва, від яких неминуче настане смерть.

Закон також скасував кримінальне переслідування лікарів, які проводять евтаназію.

Евтаназія була легальна з 2014 року в провінції Квебек, а в інших регіонах - заборонена. Верховний суд країни визнав заборону на евтаназію неконституційною в лютому 2015 року.

Верховний суд зобов'язав уряд до 6 червня внести необхідні зміни в законодавство, щоб легалізувати її, але парламент не встиг прийняти необхідні рішення до цього часу, створивши юридичну прогалину, коли де-факто евтаназія у всій Канаді вже законна, але не врегульована законодавчо.

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В даний час евтаназія дозволена лише в декількох країнах (Нідерланди, Бельгія, Люксембург, Швейцарія), а також в деяких штатах США.

Також у ряді держав дозволена пасивна евтаназія, при якій медична допомога для відходу з життя не надається, але припиняється боротьба за життя пацієнта.