Генсек ООН обговорив з Ющенком відправку миротворців до Судану

Керівництво ООН веде переговори з Києвом про відправку українських військовослужбовців і вертольотів до Судану для участі в миротворчій місії в бунтівній провінції Дарфур, повідомив у вівторок генсек ООН Пан Гі Мун на брифінгу в штаб-квартирі організації.

"Під час загальнополітичної дискусії (на Генеральній асамблеї) я обговорив з президентом Віктором Ющенком можливість відправки українських військових вертольотів і персоналу. У продовження цієї розмови у нас була дискусія в Нью-Йорку минулого тижня з міністром оборони України", - сказав генсек, зазначивши, що консультації між ООН і Києвом з цього питання тривають.

Спільна місія ООН і Африканського союзу діє в Дарфурі з січня 2008 року, нагадує РІА "Новости". Громадянська війна в цій суданській провінції триває з лютого 2003 року. Урядовим силам та їх прихильникам протистоять численні повстанські угрупування, що добиваються незалежності. За цей час від насильства і гуманітарних проблем в провінції загинули, за даними ООН, до 300 тисяч людей, 2,7 мільйона стали біженцями. Хартум спростовує ці цифри і наполягає, що громадянська війна забрала не більше 10 тисяч життів.

Рішення про встановлення нової місії, в рамках якої мають бути розгорнені 20-тисячний миротворчий контингент і 6-тисячний поліцейський, було прийнято Радою Безпеки ООН 31 липня 2007 року. Місія складається переважно з контингентів африканських країн, які, втім, не можуть надати необхідної кількості миротворців, і відтак ООН вимушена звертатися по допомогу до інших держав.