Катастрофа Ту-154М під Смоленськом: Варшава вирішила розсекретити документи щодо катастрофи літака Качинського

Мацеревич зазначив, що за необхідності буде відкрито доступ до оригіналів документів. За його словами, це необхідно для представлення громадськості об'єктивного ходу подій, а також рішень, прийнятих їхніми попередниками, повідомляє РБК.

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«Я прийняв рішення розсекретити і представити суспільству матеріали, що стосуються смоленської катастрофи», — заявив Мацеревич на прес-конференції в четвер.

Мацеревич додав, що метою роботи комісії є виявлення ходу подій без визначення винних. Міністр також повторив свої звинувачення на адресу колишньої комісії з розслідування.

За словами Мацеревича, раніше влада «приховували ключові документи», в тому числі про останні етапи польоту Ту-154М, і «дезінформували суспільство». Аналіз, в якому взяли участь провідні експерти, виявив численні факти фальсифікацій даних в звіті про катастрофу президентського літака під Смоленськом у 2010 році.

Нагадаємо, польський урядовий літак Ту-154 з 96 високопоставленими урядовцями на борту розбився під час заходу на посадку на військовому аеродромі в російському Смоленську. Звідти польська делегація планувала відправитися на заходи до 70-ї річниці Катинської трагедії. Серед загиблих були президент Польщі Лех Качинський з дружиною.

Польська та російська комісії авіаційних експертів називали основною причиною катастрофи помилку пілотів. Прихильники польської партії "Закон і справедливість" (PiS), співзасновником якої був Лех Качинський переконані, що катастрофа стала наслідком організованого замаху на життя польського президента.

У цьому році Польща відновила розслідування катастрофи.