Відомий ”мисливець за крокодилами” помер від удару морського ската (фото)

Відомий австралійський актор, шоумен і один найактивніших захисників австралійської фауни Стів Ірвін загинув під час зйомок чергового фільму про тварин, повідомляє AP. Йому було 44 роки.

Австралійський "мисливець за крокодилами", відомий своїми живими репортажами про тваринний світ і трюками з крокодилами і зміями, був убитий ударом ската-шипохвоста.

Інцидент стався на півночі австралійського штату Квінсленд, в районі міста Порт-Дуглас. Стів брав участь у зйомках фільму про підводний світ Австралії. Скат убив актора ударом в груди під час одного із занурень.

Вперше програма "Мисливець на крокодилів" вийшла в ефір у 1992 році. Стів зумів перетворити свій імідж безстрашного і повного ентузіазму любителя вивчати фауну в близькому контакті на торгову марку, і його серіал з великим успіхом йшов в усьому світі на каналі Discovery.

Цього року його нагородили за внесок у австралійську туристичну індустрію.

Неодноразово Ірвін бував в ситуаціях, коли його життя буквально висіло на волосині. Він отримав велику кількість поранень підчас контактів з тваринами.

Одного разу Ірвіна вдарив по голові крокодил, якого він зловив під водою. Потім його коліна і гомілки порізало, коли він скакав на 4-метровому крокодилові. Іншим разом, коли він їхав на зйомки, йому довелося рятувати кенгуру на узбіччі дорогі. Коли він підійшов до тварини, кенгуру вдарив його і розсік губу навпіл.

Не зважаючи ні на що, Стів Ірвін продовжував знімати фільми. "Якщо ти не можеш посміятися над собою, це означає, що ти дуже правильний і твоє життя дуже нудне", - говорив він.

За матеріалами Newsru