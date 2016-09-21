ЗМІ: У Швеції росіяни погрожували офіцеру НАТО в місцевому барі, вимагаючи від нього інформації про військові навчання

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

"Щотижня є такі інциденти, що стосуються безпеки", - заявив Мікаель Фрісел, глава північного військового округу Швеції.

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Зокрема, є інформація про інцидент у місті Лулео на півночі Швеції, де росіяни погрожували офіцеру НАТО в місцевому барі, вимагаючи від нього інформації про військові навчання, які проводилися в цей час.

Невідомі шантажували офіцера, показуючи йому фотографії родини.

"Все спрямовано на те, щоб вплинути на нас, на наш народ. Тобто, показати, що ми тут, і ми бачимо і знаємо, що ви робите", - сказав глава північного військового округу Швеції.

Військове командування Швеції закликало всіх військовослужбовців бути більш пильними, оскільки кількість інцидентів, які свідчать про "шпигунську активність" на території країни, зростає.

Нагадаємо, влада Швеції зазначає зростання загрози з боку РФ, проте інформація про суть цієї загрози засекречена і не може бути оприлюднена без рішення уряду.