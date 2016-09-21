Головний глашатай Кремля з "пришитих" до українців справ оголосив про відставку

Про це повідомляє Русская служба BBC.

"Тепер можу офіційно сказати, що я прийняв рішення завершити роботу в Слідчому комітеті, і подав рапорт про відставку за власним бажанням", - заявив Маркін.

Чутки про відставку Маркіна з'явилися тиждень тому, проте до цього моменту він відмовлявся їх коментувати.

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За словами Маркіна, за дев'ять років роботи в СКР він виконав свою місію.

З початку війни на Донбасі в обов'язки Маркіна входило поширення пропагандистської інформації щодо "пришитих" Слідчим комітетом РФ справ проти українців, у тому числі з вищого офіцерського складу ЗСУ.