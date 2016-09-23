У США схвалили оборонний бюджет, який збільшує витрати на стримування російської агресії в 4 рази

Документ опублікований на офіційному сайті верхньої палати американського Конгресу, передає РБК.

З урядових даних випливає, що на військові потреби в цілому буде витрачено $602 млрд. Це на $5 млрд менше, ніж роком раніше.

Один з основних акцентів у військовому бюджеті 2017 року зроблений на стримуванні російської агресії в Європі. Як зазначив глава Пентагону Ештон Картер, в майбутньому році витрати на це будуть збільшені в чотири рази.

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«В оборонному бюджеті на 2017 рік фінансування нашої ініціативи з підтримки безпеки Європи, спрямованої на стримування російської агресії, збільшено вчетверо», - сказав Картер, зазначивши, що в бюджеті віддається пріоритет тому, з чим США «не стикалися раніше».

Всього на стримування Росії з американського бюджету буде виділено $3,4 млрд. Гроші підуть на розміщення збройних сил НАТО і армії США в країнах Центральної та Східної Європи, в першу чергу, в Естонії, Латвії, Литві та Польщі, де розмістять чотири батальйони загальною чисельністю 4 тис. чол.