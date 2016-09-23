Associated Press опублікувало текст угоди США і Росії щодо Сирії

Агентство Associated Press у четвер, 22 вересня, опублікувало текст російсько-американська угоди щодо сирійського врегулювання, яке було досягнуто 9 вересня 2016 року за підсумками зустрічі голови МЗС Росії Сергія Лаврова і голови Держдепу США Джона Керрі.

За твердженням агентства, якому вдалося отримати копію цього документа, на ньому стоїть позначка часу 9 вересня 22:00, передає РБК.

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Текст опублікованого документа має назву «Скорочення насильства, відновлення доступу та створення спільного імплементаційного центру». У ньому п'ять пунктів, деякі з яких мають свої підпункти.

У першому пункті йдеться про встановлення режиму припинення вогню в Сирії на 48 годин. У другому пункті йдеться про те, що при дотриманні цієї умови режим повинен бути продовжено на термін, погоджений сторонами конфлікту.

Третій пункт присвячений відведенню військ від дороги Кастелло в Алеппо. Четвертий пункт угоди обумовлює обмеження на польоти авіації сирійської армії над територіями, підконтрольними опозиції. У п'ятому пункті мова йде про створення спільного імплементаційного центру.

Як повідомляв УНІАН раніше, командування сирійської армії заявило, що виходить з оголошеного 12 вересня угоди про припинення вогню в районі міста Алеппо, яке було досягнуто після довгих російсько-американських переговорів.