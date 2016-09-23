З затонулого біля берегів Єгипту човна витягли тіла вже 110 мігрантів

Про це повідомляє єгипетське видання Ahram.

Єгипетська влада очікує на знаходження більшої кількості тіл у найближчі години.

Човен, який перекинувся у середу, 21 вересня, перевозив мігрантів багатьох національностей у напрямку Італії.

Очевидці оцінюють, що на човні перебувало близько 450 мігрантів, хоча човен був придатний для перевезення близько 150 осіб.

Всього було врятовано 164 людини, включаючи чотирьох членів екіпажу. Серед врятованих – 117 мігрантів з Єгипту та 43 мігранти з інших країн.

Серед жертв є багато дітей та жінок.

Читайте такожЗа минулі вихідні біля узбережжя Італії врятовано близько 3400 мігрантів

Як свідчать врятовані, після того як човен затонув, вони перебували у воді впродовж семи годин перед тим, як їх знайшли.

У четвер прокурори Єгипту винесли постанову про арешт та затримання чотирьох членів екіпажу на період чотирьох днів до закінчення розслідування за обвинуваченнями в торгівлі людьми, протиправної загибелі та травмування людей, а також використання риболовецького човна не за призначенням.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня біля берегів Єгипту затонуло судно з кількома сотнями мігрантів.

Переповнене нелегалами - вихідцями із Судану, Сирії, Сомалі, Еритреї та Єгипту - невелике судно затонуло неподалік єгипетського міста Рашид.