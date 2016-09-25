Радник Трампа міг обговорювати у Москві зняття санкцій з оточення Путіна - спецслужби США
Спецслужби США розслідують, чи давав радник з питань міжнародної політики кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа Картер Пейдж кулуарні обіцянки зняти деякі санкції з вископоставлених кремлівських чиновників, в разі обрання Трампа.
Про це йдеться у доповіді спецслужби, передає "Українська правда" з посиланням на Yahoo.
Співробітники американської розвідки на брифінгу про можливий вплив Росії на президентські вибори в США висловили стурбованість щодо візиту Пейджа в Москву 23 вересня.
У розвідці вважають, що Пейдж провів зустрічі з російськими чиновниками, які перебувають під санкціями за агресію в Україні.
У звіті припускається, що в штабі Трампа, особливо його помічники, зацікавлені в дружніх відносинах з Москвою.
У штабі Трампа прокоментувати мету поїздки Пейджа до Москви відмовилися.
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"Ми дійшли висновку, що російські спецслужби докладають серйозних та узгоджених зусиль, щоб вплинути на результат виборів у США. Ми вважаємо, що наказ російській розвідці проводити такі заходи міг віддати тільки чиновник дуже високого рівня в уряді Росії", - йдеться в доповіді.
Як повідомлялося, Росія вчинила кілька кібератак з метою вплинути на вибори президента США.
Так, на шкоду Клінтон і на користь Трампа в США спалахнув скандал після того, як сайт "Вікілікс" оприлюднив понад 19 тисяч листів з внутрішнього листування співробітників Демократичного національного комітету.
З цих листів випливає, що партійні апаратники віддавали перевагу Хілларі Клінтон перед Берні Сандерсом, який був її головним суперником у боротьбі за висунення від партії кандидатом на пост президента, хоча теоретично вони мали бути неупередженими в цьому.
Пізніше Трамп заявив, що сподівається на те, що Росія зможе зламати електронну пошту колишнього держсекретаря і кандидата в президенти Хілларі Клінтон.
Як відомо, крім DNC, зазнали нападу передвиборний штаб Хілларі Клінтон, а також комітет з виборів до Конгресу Демократичної партії (DCCC).