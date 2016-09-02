"Хіба це важливо, хто зламав": Путін спростовує причетність Росії до кібератак у США

Про це він сказав у інтерв'ю агентству Bloomberg.

"А потім, хіба це важливо, хто зламав ці якісь дані з передвиборчого штабу пані Клінтон? Хіба це важливо? Важливо, що є змістом того, що було пред'явлено громадськості. Навколо цього має вестися дискусія насправді. Не потрібно відводити увагу громадськості від суті проблеми, підміняючи якимись другорядними питаннями, пов'язаними з пошуком того, хто це зробив", - вважає Путін.

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За його словами, "стільки багато хакерів, причому вони діють настільки філігранно, настільки тонко, можуть показати в потрібному місці і в потрібний час свій "слід". "Або навіть не свій "слід", а закамуфлювати свою діяльність під діяльність якихось інших хакерів із інших територій, із інших країн. Це річ, яку абсолютно важко перевірити, якщо взагалі можливо її перевірити. У всякому разі, на державному рівні ми цим точно не займаємося", - запевнив Путін.

"Якщо сказати вам відверто, що інформація такого роду може представити інтерес для американської громадськості. Що, виявляється, передвиборчий штаб одного з кандидатів, у даному разі пані Клінтон, працював на неї, а не рівномірно на всіх кандидатів Демократичної партії. Та мені просто в голову не приходило, що це може бути для когось цікаво. Тому навіть з цієї точки зору ми ніяк туди офіційно не могли залізти. Для цього, розумієте, треба відчувати нерв і особливості внутрішньополітичного життя Сполучених Штатів. Не впевнений, що навіть наші фахівці в МЗС відчувають це належним чином", - заявив президент РФ.

Як повідомляв УНІАН, високопосадовці США розглядають можливість введення економічних санкцій проти Росії за хакерські атаки на сервери Демократичної партії.