Політолог назвав ім'я можливого наступника Путіна у разі його відходу з посади президента Росії

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив російський політолог, професор МДІМВ Валерій Соловей.

Він зазначив, що ідея дострокових виборів президента мусується в політичному істеблішменті Росії з пізньої весни цього року.

"Вже зараз в Москві обговорюються кандидатури людей, які могли б його (Путіна - Ред.) замінити. І деякі з прізвищ були вимовлені, деякі з них створюють відчуття дежавю, тим не менш вони обговорюються. Їх десь близько півдюжини, 6-8 осіб", - розповів він.

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За словами Солов'я, один з кандидатів - губернатор Тульської області Олексій Дюмін.

"Я можу назвати принаймні одну людину, крім того, вона створює відчуття дежавю. Це тульський губернатор Дюмін. Хоча мені особисто цей варіант здається вкрай малоймовірно. Але це якщо не Путін піде на вибори", - заявив політолог.

Раніше президент Росії Володимир Путін розповів про те, яким повинен бути наступний глава РФ. На його думку, майбутній лідер повинен бути досить молодою людиною, але зрілою.