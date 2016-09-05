Путін розповів, яким має бути наступний президент Росії
Президент Росії Володимир Путін розповів про те, яким повинен бути наступний глава РФ.
На його думку, майбутній лідер повинен бути достатньо молодою людиною, але зрілою, передає сайт Кремля інтерв'ю Путіна виданню Bloomberg.
"Виходжу з того, що майбутній лідер повинен бути достатньо молодою людиною, але зрілою. Що стосується представників різних спецслужб, Збройних Сил – ніякої новизни тут немає. У нас не вперше, скажімо, на рівні керівництва регіонів висуваються представники Міністерства оборони, Федеральної служби безпеки, не винятком є, скажімо, Федеральна служба охорони – чим вони гірші?" - заявив російський президент.
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При цьому він зазначив, що може взяти участь у виборах, або не брати.
"Якщо не буду брати участі, то тоді буде обраний інший глава держави, інший президент Росії, і тоді вже самі громадяни вирішать, за кого треба голосувати", - вважає Путін.
Раніше УНІАН повідомляв, що кількість росіян, готових голосувати за партію Путіна "Єдину Росію" на найближчих виборах, зменшилась до 31% у серпні проти 39% в липні цього року.