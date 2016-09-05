Путін розповів, яким має бути наступний президент Росії

На його думку, майбутній лідер повинен бути достатньо молодою людиною, але зрілою, передає сайт Кремля інтерв'ю Путіна виданню Bloomberg.

"Виходжу з того, що майбутній лідер повинен бути достатньо молодою людиною, але зрілою. Що стосується представників різних спецслужб, Збройних Сил – ніякої новизни тут немає. У нас не вперше, скажімо, на рівні керівництва регіонів висуваються представники Міністерства оборони, Федеральної служби безпеки, не винятком є, скажімо, Федеральна служба охорони – чим вони гірші?" - заявив російський президент.

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При цьому він зазначив, що може взяти участь у виборах, або не брати.

"Якщо не буду брати участі, то тоді буде обраний інший глава держави, інший президент Росії, і тоді вже самі громадяни вирішать, за кого треба голосувати", - вважає Путін.

Раніше УНІАН повідомляв, що кількість росіян, готових голосувати за партію Путіна "Єдину Росію" на найближчих виборах, зменшилась до 31% у серпні проти 39% в липні цього року.