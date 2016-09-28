Шульц і Юнкер: Євросоюз переживає глибоку кризу

Про це він заявив у вівторок, 27 вересня, в інтерв'ю телеканалу France 24, передає Deutsche Welle.

"ЄС - не в найкращому стані, оскільки країни-члени розсварені", - сказав Шульц, цитує агентство dpa. Також Шульц зазначив, що саміт у Братиславі не став "кроком вперед".

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Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер у спільному з Шульцом інтерв'ю також наголосив на екзистенційній кризі Євросоюзу. Водночас Юнкер зазначив, що саміт у Братиславі також і не став катастрофою.

За словами Шульца, Євросоюз рівно настільки сильний, наскільки його підтримують країни-члени. І Шульц, і Юнкер розкритикували в цьому плані позицію східноєвропейських країн у питанні перерозподілу біженців всередині ЄС. "Солідарність - це принцип, а не подарунок, - сказав Шульц. - Якщо хтось ставить солідарність під питання, то він також ставить під питання і сам ЄС".

Політик наголосив, що східноєвропейські країни згадують про принцип солідарності тільки тоді, коли потребують фінансової підтримки чи відчувають загрозу з боку Росії.