Шимон Перес не дозволив Нетаньяху почати війну з Іраном - ЗМІ

Про це пише Jerusalem Post, зазначаючи, що про це ізраїльський лідер сказав ексклюзивно виданню ще два роки тому під час інтерв'ю, передає DT.ua.

Журналісти видання зустрілися з ним у Peres Center for Peace в Яффі 24 серпня, 2014 року.

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На прохання назвати своє найбільше політичне досягнення, Перес відповів: "Я не дозволив Нетаньяху атакувати Іран".

"Я не хочу вдаватися в деталі, але я можу сказати, що він був готовий почати атаку, і зупинив його. Я сказав йому, що наслідки будуть катастрофічними", - додав Перес.

При цьому, він заборонив виданню публікувати це його зінання до його смерті.

Як повідомляв УНІАН, Перес помер в ніч на 28 вересня на 94-му році життя.

Шимон Перес займав майже всі головні державні посади в Ізраїлі: відпрацював два терміни на посаді прем'єр-міністра, кілька разів очолював міністерство оборони Ізраїлю, міністерство фінансів, міністерство зв'язку, МЗС, МВС та інші відомства. З 2007 по 2014 рік Перес займав пост президента країни.