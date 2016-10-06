У російському МЗС розповіли про дзвінок Керрі Лаврову, про "ядерні" теми - ані слова

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Росії.

Стверджується, що розмова відбулася за ініціативою американської сторони.

"Відбувся обмін думками щодо ситуації в Сирії, взаємодії в просуванні у врегулюванні української кризи та роботі в ООН щодо північнокорейського досьє", - повідомили в МЗС РФ.

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Як повідомляв УНІАН, напередодні Росія "у зв'язку з докорінною зміною обставин, виникненням загрози стратегічної стабільності в результаті недружніх дій США щодо РФ" призупинила дію міжурядової угоди з США від 2000 року про утилізацію плутонію, використовуваного у виробництві ядерної зброї. Угода передбачає утилізацію понад 34 тонн радіоактивних матеріалів з кожної сторони. У квітні 2016 року президент РФ Володимир Путін заявив, що американська сторона нібито не виконує своїх зобов'язань за цією угодою.

США висловили жаль з приводу рішення Росії вийти з угоди про утилізацію плутонію.

Вчора, 5 жовтня, Росія також припинила дію угоди з урядом США про співробітництво у наукових дослідженнях і розробках ядерної та енергетичній сферах, підписаного в 2013 році.

У МЗС РФ заявили, що Москва може розглянути питання відновлення співпраці з США в ядерній та енергетичній сферах, якщо у Вашингтоні підтвердять готовність "в повному обсязі відновити його виконання".