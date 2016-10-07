США прокоментували заяву Росії про готовність збивати американські ракети в Сирії

Про це повідомляє Дождь з посиланням на Foreign Policy.

Представник Пентагону Пітер Кук заявив журналістам, що «гаряча лінія» між США і Росією для координації пересування літаків в Сирії продовжує працювати.

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Офіційний представник Центрального командування ЗС США полковник Джон Томас заявив виданню, що не буде давати коментарі безпосередньо по останнім заявам російського Міноборони. Він зазначив, що збройні сили США «цікавляться, чому вони (Росія - ред.) ввозять ці системи (ППО)». Він зазначив, що в Сирії немає ВПС, крім американських, проти яких подібні установки були б ефективними.

За словами Томаса, коаліція під керівництвом США і Росія «розглядає можливості розширення комунікацій з приводу ситуації в Сирії.

Нагадаємо, Росія пригрозила збивати будь-які непізнані об'єкти над Сирією. Збивати ракети будуть для "прикриття" російських військових баз в Сирії.