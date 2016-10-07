Друга провокація за добу: російський винищувач вторгся до повітряного простору Фінляндії
08:02, 07 жовтня 2016Світ
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Військово-повітряні сили Фінляндії заявили про повторне порушення російським військовим літаком повітряного простору країни.
Су-27 знов порушив повітряний простір Фінляндії / vonsolovey.livejournal.com
У повідомленні йдеться, що ще один винищувач Су-27 близько 21:33 за Києвом знову перебував над Фінською затокою на південь від міста Порвоо (близько 30 км на схід від Гельсінкі), передає РБК.
У ВПС наголосили, що контроль повітряного простору Фінляндії здійснюється цілодобово.
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Раніше 6 жовтня російський винищувач Су-27 порушив повітряний простір Фінляндії. Це сталося о 16:43 за місцевим часом.
За даними відомства, Су-27 перебував на території країни протягом однієї хвилини, залетів вглиб території Фінляндії приблизно на 1 кілометр і пролетів близько 13 кілометрів.
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