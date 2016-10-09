Республіканська партія прийме екстрене рішення у зв'язку з провалом Трампа - ЗМІ

Як повідомляє видання Politico, в ніч на п'ятницю, 7 жовтня, голова Республіканського національного комітету Рейнхолд Річард заявив, що комітет бере 48 годин на зміну виборчої стратегії. Таке рішення було прийнято у зв'язку з втратою Дональдом Трампом шансів здобути перемогу на виборах, передає 112 Україна.

Politico зазначає, що консультації республіканців проходять за місяць до дати виборів, на тлі віддрукованих виборчих бюлетенів та дострокового голосування, що стартувало в декількох штатах.

Джерело в Республіканській партії сказало, що ціла армія юристів зараз вивчає законодавство, щоб знайти можливість для зміни кандидата.

Поки вони, однак, прийшли до невтішного висновку. "Факт, що зміна кандидата може відбутися тільки в двох випадках: якщо Трамп помре або зніме свою кандидатуру добровільно. Однак, судячи з усього жоден з цих варіантів не входить в його плани", - процитувало видання слова джерела в Республіканському національному комітеті.

На ранок понеділка, 10 жовтня, керівники Республіканської партії запланували проведення відеоконференції. Такі конференції проводяться досить рідко і лише в крайніх випадках, коли необхідно вирішити нагальні та важливі питання. І хоча в розісланому керівництвом партії повідомленні не згадується тема майбутньої конференції, "законодавці впевнені, що вона буде присвячена Трампу", передає Associated Press.

Раніше газета The Washington Post опублікувала запис розмови Трампа і телеведучого Біллі Буша, який відбувся в 2005 році. У ході бесіди Трамп заявив, що "якщо ти зірка, то можеш робити з жінками все, що хочеш". Трамп розповів телеведучому про невдалу спробу спокусити заміжню жінку, і навіть про те, як він цілував жінок і хапав їх за інтимні місця.

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Після таких сексистських і вульгарних заяв 11-річної давності близько десяти впливових членів Республіканської партії заявили, що не стануть голосувати на президентських виборах 8 листопада за Трампа.

"Досить! Дональд Трамп не повинен стати президентом!", - заявила колишній держсекретар при Джорджі Буші-молодшому Кондоліза Райс, передає Російська служба Бі-бі-сі.

У свою чергу, Трамп заявив, що, незважаючи на скандал, він ні в якому разі не зніметься з президентської гонки.

"ЗМІ і істеблішмент шалено хочуть прибрати мене, але я ніколи не вийду з гонки і не підведу моїх прихильників", - написав Трамп на своїй сторінці в Twitter.

"Я ніколи не знімаюся (з перегонів). Я ніколи в своєму житті не відступав", - заявив він газеті Washington Post

Разом з тим він випустив відеозвернення, в якому вибачився за невдалі висловлювання.

У ньому він підняв тему сімейних зрад Білла Клінтона, якої раніше обіцяв не торкатися в ході передвиборної гонки.

"Білл Клінтон фактично зловживав жінками, а Хілларі знущалася над його жертвами і соромила їх", - заявив Трамп.

За даними останнього опитування, Клінтон підтримують 48% виборців, Трампа 44%.

У неділю, 9 жовтня, відбудеться другий раунд передвиборних теледебатів між Трампом і Клінтон.