"Це сексуальне насильство": Байдена покоробило непристойне зізнання Трампа

Про це Байден написав у своєму "Твіттері".

"Ці слова принизливі. Така поведінка є зловживанням владою. Це не просто безсоромно, це - сексуальне насильство", - висловився віце-президент.

Нагадаємо, останній з численних скандалів, пов'язаних з висловлюваннями Трампа, розгорівся через публікацію його вульгарної бесіди про жінок з шоуменом Біллі Бушем. У записі, датованому ще 2005 роком, нинішній кандидат в президенти у вельми розкутій манері зізнається, що намагався спокусити заміжню жінку, але у нього "не вийшло".

Після оприлюднення запису на Трампа з критикою накинулися як демократи, так і самі республіканці. Мільярдер в спеціальному відеозверненні приніс вибачення, "якщо хтось образився". Він також заявив, що оприлюднення його скандальних висловів є лише "спробою відвернути увагу від проблем, що стоять перед США".

