До парламенту Грузії за результатами підрахунку майже 100% голосів проходять три партії

Так, згідно з даними офіційного сайту Центральної виборчої комісії Грузії після підрахунку голосів з 99,92% виборчих дільниць, «Грузинська мрія» набирає 48,6%, «Єдиний національний рух» – 27,14%, «Альянс патріотів» - 5%, повідомляє видання «Новини-Грузія».

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Зазначається, що партія «Альянс патріотів» отримає право сформувати в новому парламенті фракцію із шести депутатів.

Що стосується підсумків виборів за мажоритарною системою, то, за попередніми даними, в 50-53 одномандатних округах пройдуть другі тури. Ці вибори призначено на 2 листопада 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, у Грузії 8 жовтня відбулися парламентські вибори. Громадяни Грузії обирали на чотири роки 150 депутатів - 77 за партійними списками і 73 одномандатники. ЦВК Грузії зареєструвала 19 партій і шість виборчих блоків. За 73 місця одномандатників боролися 816 кандидатів.