Вибори в Грузії: міжнародні спостерігачі оцінили процес волевиявлення

У спільній заяві Бюро з демократичних інститутів і прав людини і Парламентської асамблеї ОБСЄ, ПАРЄ, Парламентської асамблеї НАТО та Європейського парламенту, заснованій на попередніх даних, зазначається, що спокійну і відкриту атмосферу кампанії дещо порушили звинувачення в незаконній агітації та інциденти із застосуванням насильства, передає Російська служба Бі-бі-сі.

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"Вчорашні парламентські вибори були конкурентними. Втім, у передвиборчий період мала місце неприйнятна поведінка щодо кандидатів і виборців. Подібна поведінка ніколи не повинна відбуватися", - заявив голова делегації ПАРЄ Емануеліс Зінгеріс.

За його словами, перш ніж підготувати остаточний висновок щодо виборів, делегація ПАРЄ поспостерігає за виборчим процесом і почекає результатів другого туру виборів у низці одномандатних округів.

Спостерігачі відзначають, що в учасників виборів була можливість вільно проводити кампанію, але кілька партій заявляли про політичний тиск на своїх кандидатів і активістів, а тон самої кампанії між двома провідними партіями був конфронтаційним.

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Медіасфера в Грузії, за оцінкою спостерігачів, плюралістична, але окремі ЗМІ недостатньо збалансовано висвітлюють новини та поточні події.

Процес голосування спостерігачі оцінили загалом позитивно. Згідно з попереднім висновком, голосування було оцінено позитивно більш ніж на 97% виборчих дільниць.

Але ось підрахунок голосів був оцінений як поганий або дуже поганий в 31% випадків. При цьому в заяві наголошується, що це більшою мірою було пов'язано з недотриманням формальних процедур, а не з умисною фальсифікацією.

До кінця голосування та під час підрахунку голосів постало питання про безпеку виборів через випадки насильницького протистояння на чотирьох виборчих дільницях. В одному з них підрахунок голосів був тимчасово припинений, а на двох - результати голосування були, в кінцевому підсумку, анульовані, наголошується в заяві.

Незважаючи на недоліки під час виборчої кампанії, які згадуються в заяві спостерігачів, за словами голови делегації ПА НАТО Паоло Аллі, в цілому Грузія підтвердила свій статус лідера демократичної трансформації в регіоні.

"Проведення цих виборів дуже обнадіює всіх тих, хто підтримує Грузію на її шляху до євроатлантичної інтеграції", - заявив він.

Всього в рамках міжнародної спостережницької місії з виборів за ходом голосування в Грузії стежили 420 спостерігачів з 39 країн, у тому числі 324 довгострокових та короткострокових спостерігачів БДІПЛ/ОБСЄ.

Згідно з даними грузинського ЦВК після обробки 99% бюлетенів, правляча партія "Грузинська мрія - Демократична Грузія" лідирує з великим відривом. За неї проголосували 48,61% виборців, а за опозиційний Єдиний національний рух - трохи більше 27%.

Кандидати правлячої партії також лідирують у більшості одномандатних округів, але в багатьох з них очікується другий тур, оскільки кандидати не набирають більше 50% необхідних для перемоги в першому ж турі.