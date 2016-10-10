Росія хоче розмістити на постійній основі ще одну військову базу в Сирії
12:27, 10 жовтня 2016Світ
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Документи щодо розміщення ще однієї російської військової бази в Сирії проходять процедури міжвідомчого узгодження.
Росія має намір розмістити на постійній основі ще одну військову базу в Сирії / REUTERS
"В Сирії у нас буде на постійній основі військово-морська база у Тартусі. Відповідні документи підготовлені, вони проходять процедури міжвідомчого узгодження", - цитує статс-секретаря - заступника міністра оборони РФ Миколу Панкова ТАСС.
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За його словами, "ступінь готовності досить висока", і незабаром очікується ратифікація документів.
Як повідомляв УНІАН, Росія веде переговори з Єгиптом щодо оренди єгипетських військових об'єктів, у тому числі радянської військово-повітряної бази в єгипетському місті Сіді-Баррані.
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