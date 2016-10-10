Росія хоче розмістити на постійній основі ще одну військову базу в Сирії

"В Сирії у нас буде на постійній основі військово-морська база у Тартусі. Відповідні документи підготовлені, вони проходять процедури міжвідомчого узгодження", - цитує статс-секретаря - заступника міністра оборони РФ Миколу Панкова ТАСС.

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За його словами, "ступінь готовності досить висока", і незабаром очікується ратифікація документів.

Як повідомляв УНІАН, Росія веде переговори з Єгиптом щодо оренди єгипетських військових об'єктів, у тому числі радянської військово-повітряної бази в єгипетському місті Сіді-Баррані.