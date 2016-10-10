Росія зібралася розмістити військову базу на території Єгипту - ЗМІ

Відновлення бази має стати показником "нового етапу співробітництва двох країн, а також допоможе вирішенню певних геополітичних завдань на Близькому Сході і півночі Африки", пише Известия з посиланням на два джерела: у зовнішньополітичних колах, а також на джерело, близьке до військового відомства.

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Як відзначається, в ході переговорів мова йде про 2019 рік.

"...Каїр готовий погодитися на її оренду (бази - УНІАН) Москвою для вирішення першорядних геополітичних завдань, що відповідають інтересам і єгипетській стороні. Згідно з досягнутими на даному етапі домовленостями, Росія доставить обладнання морським шляхом. Більш того, на базі буде присутній постійний військовий контингент РФ, однак кількість військовослужбовців буде на початковому етапі досить нечисленною", - розповіло зовнішньополітичне джерело.

За словами військового джерела, Росії потрібна військова база в північноафриканському регіоні для вирішення геополітичних завдань в умовах серйозної нестабільності регіону.

Як зазначило джерело, базу оснастять новітньою радіолокаційною станцією, що здатна виявляти цілі на відстані 75 км.

Раніше в Сіді-Баррані була військово-морська база СРСР - до 1972 року радянський ВМФ використовував базу в цьому єгипетському місті з метою спостереження за американськими військово-морськими силами, розповів виданню російський історик.