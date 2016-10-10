На сході Китаю обвалилися чотири житлових будинки (фото, відео)
Під завалами загинули вісім людей.
Про це повідомляє Русская служба BBC.
Влада району Лучен повідомила, що вісім осіб загинули, а ще 5 було врятовано до середини дня в понеділок.
Агентство Сіньхуа також повідомило про мінімум 8 загиблих. При цьому вони не уточнили, скільки людей вважаються зниклими безвісти, пише агентство AP.
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Раніше агентство повідомляло, що під уламками за первісною оцінкою знаходяться 20 людей. Поки не відомо, чому обрушилися будівлі.
Останніми роками в Китаї регулярно відбуваються обвалення будівель. Багато хто звинувачує в цьому низькі стандарти будівництва.
У травні в провінції Гуйчжоу, за повідомленням місцевої влади, загинули 16 осіб при обваленні будівлі через зсув.
At least 8 people were killed after 4 residential houses collapsed in Wenzhou City, E #China's Zhejiang Province pic.twitter.com/J33BWenguO— China Xinhua News (@XHNews) 10 жовтня 2016 р.