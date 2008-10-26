Суд визнав право Обами балотуватись у президенти США

Федеральний суд підтвердив право сенатора Б.Обами бути кандидатом у президенти США, відхиливши позов прокурора Філіпа Берга, повідомляє Associated Press.

Ф.Берг висловив сумнів у тому, що кандидат в президенти від Демократичної партії США має право балотуватися на посаду голови держави. Прокурор припустив, що Б.Обама не був громадянином США з самого народження або тимчасово втратив громадянство під час мешкання за кордоном.

У рішенні суду зазначено, що Ф.Берг не зміг надати неспростовних доказів своїх підозр.

Б.Обама є сином американки і громадянина Кенії, нагадує РосБізнесКонсалтинг. Після розлучення мати Б.Обами вийшла заміж за громадянина Індонезії, виїхавши разом з сином з країни. Конституція США дозволяє балотуватися на посаду президента країни лише людям, які отримали права американського громадянства за народженням.