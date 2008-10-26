У Варшаві відкрилася перша лінія метро

У Варшаві через 25 років після початку будівництва повністю відкрилась перша лінія метро, передает Associated Press. Напередодні були відкриті три останні північні станції. Всього на 20-кілометровій гілці тепер 21 діюча станція.

Будівництво першої лінії варшавського метро, що перетинає місто з півночі на південь, почалося 1983 року. З травня 1995 р. експлуатувалася ділянка Кабати - Політехніка (11 станцій), проте завершення всієї лінії довго відкладалося через фінансові й інженерні труднощі, станції вводилися по одній-дві протягом 1998-2008 років.

Влада міста планує також будівництво другої гілки Полчиньська - Гоцлав, яка зв`яже східні і західні райони Варшави. Терміни будівництва - 2012-2016 рр.