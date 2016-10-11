В ООН закликали провести міжнародне розслідування обстрілів у Ємені

Вони закликали провести незалежне міжнародне розслідування порушень міжнародного гуманітарного права в цій країні, пише Центр новин ООН.

«Напад на траурну процесію у столиці Ємену Сані, вчинений в суботу, є черговим проявом безсердечності по відношенню до мирних жителів і кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права. У жалобній процесії брали участь сім'ї з дітьми», - заявив Пан Гі Мун на прес-конференції для журналістів.

Читайте такожУ Ємені тисячі людей вимагали від ООН провести міжнародне розслідування авіаудару в Сані

Пан Гі Мун назвав аморальними бомбардування людей, які оплакували смерть близьких.

Генеральний секретар ООН наголосив, що авіанальоти коаліції під керівництвом Саудівської Аравії вже призвели до кровопролиття, до руйнування значної частини медичних установ країни та інших життєво важливих об'єктів цивільної інфраструктури.

«Перші повідомлення з місця останнього нападу вказують на те, що воно було також здійснено коаліцією. На тлі насильства, що постійно здійснюється в ході конфлікту, вибачення звучать не дуже щиро», - сказав Пан Гі Мун. Він підкреслив, що бойові дії не можуть служити виправданням грубих порушень норм міжнародного гуманітарного права.

«Безкарність призводить до ще більших страждань. Незважаючи на те, що сторони конфлікту скоюють дедалі більше злочинів, досі немає жодних результатів розслідувань, які б заслуговували на довіру. Цей інцидент, що стався в суботу має бути належно розслідуваний», - заявив глава ООН.

Також, верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн також закликав провести незалежне міжнародне розслідування всіх випадків порушення міжнародного гуманітарного права в Ємені, де, за його словами, з березня 2015 року було вбито 4125 цивільних осіб та 7207 отримали поранення. Тільки у вересні 2016 року було вбито 379 мирних жителів.

Читайте такожАвіаудар по похоронній процесії в Ємені: кількість загиблих досягла 140 осіб (фото)

«З моменту початку цього конфлікту в Ємені, весілля, торгові центри, лікарні, школи, а на цей раз траурна процесія піддаються ударам, які призводять до численних жертв серед цивільного населення і підживлюються повною безвідповідальністю за такі дії», - заявив Верховний комісар.

Він з жалем зазначив, що останній авіаналіт був здійснений буквально через пару тижнів після того, як Рада ООН з прав людини вже вдруге не підтримала його заклик створити незалежну міжнародну комісію для розслідування злочинів в Ємені. Зейд Раад аль-Хусейн сказав, що бездіяльність Ради сприяє створенню атмосфери безкарності.