Рода Стюарта посвятили в лицарі у Букінгемському палаці (фото)

Церемонія відбулася у Букінгемському палаці, повідомляє ВВС.

"Він (принц Вільям) привітав мене з досягненнями протягом моєї довгої кар'єри, і я розповів, наскільки ця подія робить мене щасливим. Я лише хотів би, щоб мої батьки були тут і стали свідками цього", - зазначив Стюарт.

Співак і композитор був удостоєний такої честі на знак визнання його заслуг у музичній сфері і на ниві доброчинності.

Стюарт народився 10 січня 1945 року. Здобув популярність, беручи участь у рок-групах The Jeff Beck Group і Small Faces (згодом - Faces), а також завдяки успішним сольним альбомами, серед яких "A Night on the Town" (1976), що став платиновим.

Стюарт за свою кар'єру продав понад 100 млн платівок, що зробило його одним з найбільш комерційно успішних музикантів в історії. Є одним з 100 найвизначніших співаків за версією журналу The Rolling Stones.