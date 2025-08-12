Він зазначив, що на зустрічі йтиметься про обмін територіями.

Президент США Дональд Трамп створив умови для можливої мирної угоди по Україні з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, проте будуть поступки, якими ніхто не буде задоволений.

Про це заявив Міністр оборони США Піт Гегсет в етері Fox News. "Трамп уже змінив правила гри. Він створив умови для можливого мирного врегулювання, яке було його метою з самого початку", - сказав він і додав, що Путін не погодився б на зустріч, якби не відчув тиску.

Глава Пентагону деталізував, що на етапі переговорів може бути і, ймовірно, буде обміни територіями.

Відео дня

"Будуть поступки, якими ніхто не буде задоволений, але якщо хтось і зможе це зробити, то це Трамп", - констатував Гегсет.

Зустріч Трампа з Путіним на Алясці

Днями стало відомо, що Трамп і Путін зустрінуться 15 серпня на Алясці. Вони обговорюватимуть припинення війни РФ проти України.

А 10 серпня віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що США працюють над організацією зустрічі українського президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна з метою завершення війни РФ проти України.

"США перебувають у процесі узгодження часу, коли вони зможуть зустрітися та обговорити завершення війни", - сказав тоді він.

Вас також можуть зацікавити новини: