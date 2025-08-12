Такий режим має допомогти новачкам адаптуватися в грі.

Riot Games готує помітну зміну управління в League of Legends, у гру додадуть можливість переміщати чемпіона за допомогою клавіш WASD. Розробники називають це частиною довгострокового плану з розвитку проєкту та підвищення його доступності.

Перехід на нову схему буде поступовим. Спочатку її запустять на тестовому сервері та залишать там на кілька патчів. Якщо все пройде гладко, управління через WASD з'явиться у звичайних матчах, а потім у рейтингових іграх і на кіберспортивній сцені.

У Riot підкреслюють, що уважно стежать за балансом, щоб нововведення не дало гравцям відчутної переваги перед класичним управлінням кліками мишкою.

Мета нововведення - полегшити входження новачкам, які звикли до такого управління в шутерах та інших іграх. Одночасно команда готує й інші поліпшення. Наприклад, з'явиться розширене налаштування клавіш, що дає змогу прив'язувати будь-які дії до кнопок миші та клавіатури.

Крім того, введуть "динамічну заблоковану камеру", вона автоматично зміщуватиметься в бік руху персонажа. Ще одним нововведенням стануть індикатори останнього удару по міньйонах, щоб у нових гравців було більше шансів освоїти механіку ластхіта в спокійній обстановці нерейтингових матчів.

