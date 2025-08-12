Ризик запровадження нових санкцій США проти РФ зменшився.

Ціни на нафту на початку торгової сесії 12 серпня зросли на тлі продовження на 90 днів торговельного перемир’я між США та Китаєм, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 27 центів, до 66,90 доларів за барель. Американська нафта марки WTI підскочила на 24 центи, до 64,20 доларів за бочку.

11 серпня президент США Дональд Трамп продовжив торговельне перемир’я з Китаєм ще на 90 днів.

"Це породило надію на те, що між двома найбільшими економіками світу може бути досягнута угода, яка дозволить уникнути фактичного торговельного ембарго між ними", - зазначає видання і додає, що американські мита ризикують сповільнити економічне зростання, що, у свою чергу, може призвести до зменшення попиту на паливо.

За словами старшого ринкового аналітика брокерської компанії Phillip Nova Пріянки Сачдеви, зростанню цін на нафту також сприяли очікування зниження облікової ставки Федеральної резервної системи США у вересні.

Журналісти нагадують, що зниження процентних ставок зазвичай стимулює економічну активність і попит на нафту.

Крім цього на вартість "чорного золота" матиме вплив і результат зустрічі Трампа та Володимира Путіна щодо врегулювання російсько-української війни.

"Будь-яка мирна угода між Росією та Україною покладе край ризику перебоїв у постачанні російської нафти, який нависає над ринком", - написав у своїй записці старший сировинний стратег ANZ Деніел Хайнс.

Видання нагадує, що президент США Дональд Трамп погрожував запровадити нові санкції щодо РФ та констатує, що ризик запровадження санкцій зменшився напередодні зустрічі Трампа і Путіна 15 серпня.

Ціни на нафту та торговельне перемир’я США та Китаю

11 серпня ціни на нафту продовжили падіння на тлі очікування інвесторами скасування санкцій, які обмежують постачання російської нафти на міжнародні ринки.

Разом з тим, 11 серпня президент США Дональд Трамп оголосив про продовження торговельного перемир’я з Китаєм на 90 днів. Це рішення запобігло запровадженню взаємних високих мит на товари, що матиме позитивний вплив на економічне зростання і, відповідно, споживання палива.

