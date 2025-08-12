Місцеві кажуть, що бачили у небі кілька спалахів та чули вибухи, після яких над заводом здійнявся дим.

У ніч на вівторок, 12 серпня, в російському Ставрополі пролунала серія вибухів. Невідомі безпілотники вдарили по заводу "Монокристал".

Як повідомляє Telegram-канал Baza, місцеві мешканці чули щонайменше п’ять вибухів і бачили спалахи в небі над містом. Губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров підтвердив інформацію про атаку БПЛА на регіон. Водночас чиновник уникнув деталей.

За даними Telegram-каналу Astra, однією з цілей атаки стало підприємство АТ "Монокристал". Цей завод є одним з провідних у світі виробників штучного сапфіру.

Синтетичний сапфір - складова оптичних систем, захисних елементів датчиків і лазерів, зокрема у військових приладах. Його також використовують у компонентах для аерокосмічної, приладобудівної та інших високотехнологічних галузей, у тому числі у військовій сфері.

На кадрах зі Ставрополя видно, як над заводом здіймається густий чорний дим.

Як заявив мер Ставрополя Іван Ульянченко, вночі у місті нібито відбили атаку БПЛА. Чиновник переконує, що ніхто з людей не постраждав. Вибито скло в одному із соціальних об'єктів. На місці працюють усі екстрені служби міста. На всій території регіону продовжує діяти режим безпілотної небезпеки.

Інші атаки на російські об'єкти

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 7 серпня Сили оборони України успішно вразили Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Зазначається, що річний обсяг його переробки становить 6,25 млн тонн на рік, а це 2,1% від загального обсягу нафтопереробки РФ.

У ніч на 10 серпня Сили безпілотних систем України, разом з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу. Внаслідок влучання безпілотника на території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу. Його річна потужність переробки становить до 7 мільйонів тонн нафти.

Вранці 11 серпня дрони атакували Нижньогородську область Росії, влучивши по приладобудівному заводу в Арзамасі, що виробляє компоненти для російських ракет.

